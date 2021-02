Gene Haas: "No quiero darle dinero a Romain Grosjean para ver cómo se mata en la IndyCar"

Gene Haas dueño del equipo de Fórmula 1 con el mismo nombre y de una escudería de la IndyCar ha hablado claro sobre la próxima aventura de Romain Grosjean que ha dado el salto a los circuitos estadounidenses después de abandonar el 'Gran Circo' de la F1 al quedarse sin volante.

La carrera del galo ha quedado marcada por el espectacular accidente que sufrió en el GP de Baréin el pasado 29 de noviembre en el que salvo la vida de milagro tras ser envuelto por las llamas su monoplaza después de chocar con un muro. Grosjean solo sufrió quemaduras en ambas manos.

Ahora, da un cambio de rumbo en su carrera del que se ha desvinculado totalmente su antiguo jefe como explicaba en la revista Racer. "Me preguntó si estaría dispuesto a patrocinarlo en la IndyCar, y creo que al principio estaba bastante abierto a ello. Pero, después, cuando chocó en Baréin solo estaba feliz de que no se matara. No podía ser más feliz de que hubiera sobrevivido. No sé. Tiene una mujer y tres hijos y yo le dije que no podía darle dinero para ver cómo se mataba".

Por eso, le aconsejó que permaneciera un tiempo con su familia y se alejara de los circuitos para recuperarse por completo. "Sentí que debía quedarse en casa y cuidar de su familia. Se libró de una muy grande. Si ese coche hubiera estado unos grados más hacia un lado u otro, no habría podido salir por el hueco y habría muerto. Tuvo mucha suerte", explicó Haas. "No habría podido imaginarme el tener que enfrentarme a una viuda y a sus hijos. No podría hacer eso. Es muy buen piloto, ama pilotar. Simplemente yo no quiero ser parte de la mala elección".