Francia investiga una segunda explosión en el Dakar como un posible atentado terrorista

Las autoridades francesas investigan si un segundo altercado que se produjo durante el pasado rally Dakar en Arabia Saudí tuvo carácter terrorista, tras el que provocó heridas graves al piloto francés Philippe Boutron.



Según publica la radio RMC, la Dirección General de Seguridad investiga la explosión del camión de asistencia de la franco-italiana Camélia Liparoti, que tuvo lugar durante la etapa de enlace entre Yeda y Ha'il el 31 de diciembre.



El conductor, el único que estaba en el camión, pensó en un primer momento que se trataba de un pinchazo, hasta que empezó a ver llamas por el retrovisor y tuvo el tiempo justo de saltar del vehículo antes de que una segunda explosión lo destrozara totalmente.



El equipo de la participante asegura que no había nada explosivo en este camión de asistencia, que en realidad estaba acondicionado para dormir. El depósito de combustible del mismo apareció expulsado a más de 50 metros. Las autoridades saudíes, según RMC, limpiaron la escena de los hechos y no dan acceso a los restos del camión.



Los investigadores franceses demandan autorización para llevar a cabo sus propias pesquisas pero, según la emisora, no están encontrando mucha colaboración. Tampoco la están recibiendo los organizadores del Dakar, la empresa ASO, que también posee el Tour de Francia.



Tampoco reciben mucha información sobre el primer incidente sospechoso, que motivó que la Fiscalía Antiterrorista francesa abriera una investigación. El mismo tuvo lugar la víspera del prólogo, el 30 de diciembre en Yeda, cerca del hotel donde se hospedaba el piloto galo Boutron. Su vehículo de asistencia sufrió una enorme explosión que le ocasionó graves heridas en las piernas, lo que provoca sospechas de que puede tener carácter terrorista.