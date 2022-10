Fallece el piloto neerlandés Victor Steeman tras su grave accidente del sábado en Portugal

El neerlandés Victor Steeman, que fue trasladado al hospital de Faro (Portugal) con un traumatismo craneoencefálico el pasado sábado tras sufrir un accidente en la curva 14 del circuito del Algarve durante el GP de Portugal de Supersport ha fallecido, según ha comunicado la Federación internacional y los organizadores. El piloto de Kawasaki, "a pesar de los esfuerzos del personal médico del circuito y del hospital, lamentablemente ha sucumbido a sus heridas", dice el comunicado.

Victor Steeman, de 22 años, estuvo involucrado en un incidente de varios pilotos en la curva 14 del trazado que provocó la bandera roja. El piloto fue atendido en la propia pista y en el centro médico del circuito antes de ser trasladado en helicóptero en estado crítico con politraumatismos y una lesión en la cabeza al Hospital de Faro donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, no pudo superar las graves heridas.

We’re deeply saddened to report the loss of WorldSSP300 rider Victor Steeman



The WorldSBK family would like to send all our love to his family, team and loved ones. A great personality, a fierce racer and a legacy left embedded in our paddock forever



