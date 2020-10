Carlos Sainz defenderá su corona en el Dakar 2021

El piloto español Carlos Sainz se pondrá al volante del Mini John Cooper Works en la próxima edición del Rally Dakar para defender su título de campeón, según informó este viernes el equipo X-raid, que también contará con el francés Stéphane Peterhansel.

Carlos Sainz se alineará junto a su copiloto Lucas Cruz, con el que ganó el Rally Dakar en tres ocasiones. La última vez, el pasado mes de enero. Por su parte, Peterhansel buscará su victoria número 14 junto con su compatriota Edouard Boulanger.

El gran objetivo de X-raid es el Dakar 2021, que volverá a disputarse en Arabia Saudí del 3 al 15 de enero. Antes del Dakar, el plan de Sainz y Peterhansel es competir en el Rally de Andalucía y participar en otra prueba en Oriente Medio como preparación para el evento principal del curso.

Carlos Sainz se mostró deseoso de "volver a competir junto con X-raid en el próximo Dakar". "Por supuesto que intentaré defender mi victoria de 2020. Ahora que ha pasado un tiempo, debo decir que esta es una de las victorias de las que me siento más orgulloso. El próximo Dakar será sin duda otro gran evento. Después de la experiencia de este año, probablemente será incluso mejor. En cuanto al MINI JCW Buggy, pudimos encontrar algunas áreas en las que podíamos mejorar. El equipo ha hecho un gran trabajo y creo que nos hemos vuelto aún mejores", valoró.

Dakar 2021: Sainz and Peterhansel again in the MINI JCW Buggy



More info... https://t.co/DjmanE1g4J