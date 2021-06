Álex Palou: "El segundo estuvo muy bien, pero tengo que ser el primer español en ganar la Indy500"

Han pasado unos días ya desde que Álex Palou se quedara a dos vueltas de alcanzar uno de los hitos más importantes del automovilismo mundial, ganar las 500 Millas de Indianápolis.

Poco a poco, a este barcelonés de 24 años se le ha pasado el enfado inicial y está feliz con el segundo puesto conseguido en la mítica carrera por detrás de Helio Castro-Neves. Hablamos con él gracias a la IndyCar en un 'Zoom' previo a las dos carreras de este fin de semana en Detroit, donde defiende los 36 puntos de ventaja en el campeonato sobre su compañero Scott Dixon.

En Detroit tendrá en contra una penalización de seis puestos en parrilla. Le tocará remontar: “Así será más divertido. A ver si podemos salir a la primera carrera entre los diez primeros”, afirma con una sonrisa.

"¡Ojalá fueran para mí los 500.000 euros!"

CARLOS MIQUEL: ¿Eres consciente de que has hecho historia y eres el español que más alto has llegado en las 500 Millas, y de cómo nos paraste el corazón a todos en esas últimas vueltas?

ÁLEX PALOU: Bueno sí, pero habríamos podido hacer aún más. Me habría gustado acabar más arriba. Está muy bien que hayamos hecho segundos, pero tengo que ser el primer español en ganar las 500 Millas. Creo que está todo el mundo muy contento y todo el mundo allí en España nos empieza a seguir más, en la Indycar, así que está bien, está bien.

C.M: ¿No crees que fue un problema de tus spotters (los vigías que avisan al piloto) el no poder aguantar un poco más delante para pillar a esos doblados que al final beneficiaron a Helio Castro-Neves?

A.P: No, es que yo creo que él tuvo muy buen timing. Y llegamos muy pronto a ellos. Justo iban muy lentos los del tráfico y es tan grande el rebufo cuando estás segundo, y yo no tenía nadie delante que no pude hacer nada. Yo estaba primero y lo único que podía hacer es rezar para que me pasara antes o me pasara una curva después. Pero mira, justo fue en esa curva. Si llega a esperar una curva más igual no habría podido adelantarme porque yo podría haber cogido el rebufo de un doblado.

C.M: Tienes más de una victoria de ventaja en el campeonato antes de la cita de este fin de semana en Detroit y a la regular, con un top cinco en todas las carreras, igual podrías llevarte el título. Hay ganadores distintos cada fin de semana…

A.P: Aún falta, aún falta. La verdad es que con una victoria aquí cambia mucho. Es cierto que hemos cogido un buen colchón, pero quedan carreras en las que vamos a sufrir, como las que vienen ahora en Detroit, pero está bien, está bien. Mejor estar 36 puntos por delante que 36 por detrás.

C.M: ¿Qué vas a hacer con los 500.000 euros que has ganado por el segundo en las 500 Millas?

A.P: Ojalá fueran todos para mí. No todos son para mí. Aquí el único que se ha embolsado una buena es Castro-Neves. Y yo, nada, a seguir corriendo.

C.M: ¿Quién se lleva la mayor parte, el fisco estadounidense? ¿O el equipo?

A.P: Hay mucha parte que va por el Leaders Circle, que eso se lo lleva el equipo sólo por tener el coche en el campeonato completo. Por eso hay diferencias entre pilotos que ganan 300.000 y otros 150.000. Mucha parte va directamente para el equipo y eso ya se sabe desde que empieza la temporada.

C.M: Gracias y suerte Alex en Detroit.

A.P: A ti