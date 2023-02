Williams presenta el FW45

El equipo Williams Racing presentó este lunes en su sede de Grove (Reino Unido) el FW45, el nuevo monoplaza con el que el tailandés nacido en Londres Alex Albon y su nuevo compañero, el estadounidense Logan Sargeant, competirán en 2023 en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

We are also thrilled to showcase major partners, with Gulf Oil, Stephens, Michelob ULTRA and PureStream joining the team from the 2023 season! ??#WeAreWilliamshttps://t.co/hRIGofnHWF