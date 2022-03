Vettel da positivo por coronavirus y no podrá correr en Sakhir; Hulkenberg será su sustituto

El piloto alemán Nico Hülkenberg sustituirá a su compatriota Sebastian Vettel en el GP de Baréin, que inaugura este fin de semana el Mundial de Fórmula Uno, tras dar positivo en covid el excampeón mundial, según anunció la escudería.



"Sebastian Vettel ha dado positivo por covid-19 y no participará en el GP de Baréin. Será sustituido por Nico Hülkenberg, piloto reserva del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team, que estará en el coche desde los primeros entrenamientos libres", explica.

BREAKING: @AstonMartinF1's Sebastian Vettel has tested positive for Covid-19 and will be replaced by Nico Hulkenberg at the Bahrain Grand Prix#BahrainGP#F1pic.twitter.com/9ybXDnlNSp