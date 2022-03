Verstappen vence a Leclerc en un gran final en Arabia Saudí y Sainz vuelve al podio; Alonso se quedó sin motor

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, ganó el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo, con luz artificial, en el circuito urbano de Yeda, donde el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue segundo, mantuvo el liderato del certamen.

Verstappen, de 24 años, sumó su vigésima primera victoria en la F1, al gaaró por delante de Leclerc -autor de la vuelta rápida- y del otro Ferrari, el del español Carlos Sainz, que, al acabar tercero, sumó su segundo podio en lo que va de temporada, el octavo desde que corre en F1 y el sexto desde que lo hace para la 'Scuderia'.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) fue cuarto en una carrera en la que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) abandonó, por un problema de motor, a falta de 14 vueltas para meta.

The points scorers in our second race of 2022 ??#SaudiArabianGP#F1pic.twitter.com/HNYOi09t76