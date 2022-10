La salida del GP de Singapur se retrasa a las 15:05h debido a la lluvia

La salida del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en la pista de Marina Bay, arrancará con al menos una hora y cinco minutos de retraso, según se acaba de anunciar en el citado circuito singapurense, donde el comienzo de la carrera estaba previsto a las ocho de la tarde (las dos de la tarde en horario peninsular español, las 12:00 horas GMT).

?? UPDATE ??



Start procedure to begin at 20:05

Pit lane opens at 20:25

Formation lap to start at 21:05#SingaporeGP#F1pic.twitter.com/9PjmSRp4ev