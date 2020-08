Sergio Pérez concluye el confinamiento y espera dar negativo por COVID-19 para volver a pilotar

El equipo Racing Point confirmó este jueves que el piloto mexicano Sergio Pérez ya tiene el visto bueno de las autoridades británicas para abandonar el confinamiento que está realizando tras dar positivo por coronavirus la pasada semana, y que deberá ahora dar negativo en un nuevo test para saber si puede correr este domingo el Gran Premio 70º Aniversario en el circuito de Silverstone.

El 'Checo' Pérez no pudo participar en el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana tras dar positivo por coronavirus después de haber viajado a su país para ver a su familia, y tuvo que confinarse por espacio de una semana como dictan las normas británicas.

"La Sanidad Pública Inglesa ha confirmado que el período de cuarentena de Sergio Pérez se ha completado", señaló en un comunicado Racing Point, que eligió a Nico Huelkenberg para sustituir al mexicano, aunque un problema en la unidad de potencia le privó finalmente de correr el domingo.

El equipo recordó que de acuerdo a la normativa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Pérez "requiere un resultado negativo verificado antes de poder ingresar al paddock". El piloto se someterá este jueves a un test para ver si tiene el 'ok', pero Racing Point advirtió que tomará "una decisión, más tarde este jueves o mañana viernes a primera hora, sobre quién conducirá junto a Lance Stroll" este fin de semana.

