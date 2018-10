Sainz: "El cuarto puesto para Renault es oro"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) se mostró contento con el "objetivo" de puntuar este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, donde fue séptimo, y ayudar a su equipo a afianzar un cuarto puesto en el Mundial de Constructores que es "oro".

"El objetivo era meternos en puntos después de una salida muy, muy buena, pero luego una pena la penalización que me ha hecho perder comba y he tenido que usar más neumáticos, más gasolina y me ha impedido luchar por cosas mejores", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El madrileño lamentó una sanción de cinco segundos, por salirse de la pista y supuestamente sacar ventaja, que no siempre penaliza. "Es un poco lo mismo de siempre. Dependiendo de la carera, te penalizan por salirte en una curva, unas veces sí y otras no. Creo que ha habido un Ferrari delante que se ha ido por fuera justo ahí, pero bueno, no me voy a meter mucho en detalle, ley de vida aquí en la Fórmula 1", comentó.

Sainz sacó lo positivo para el equipo francés. "Nos da un aliento increíble. Es un resultado clave, justo lo que necesitábamos, no esperábamos volver a conseguir un sexto y un séptimo en carrera. Esto nos da un colchón suficientemente grande y deberíamos asegurar ese cuarto puesto, que es como oro para el equipo", afirmó.

"México es otro circuito donde nos va a ir bien, donde podemos puntuar otra vez. Calificaremos del noveno al 13 y ahí nos podremos mover en carrera", finalizó, pensando en la próxima cita la semana que viene.