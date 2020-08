Pirelli abre investigación por los pinchazos de Sainz, Hamilton y Bottas en Silverstone

Los pinchazos sufridos por el británico Lewis Hamilton (Mercedes), el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el español Carlos Sainz (McLaren) en el ocaso del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno llevaron a Pirelli a abrir una investigación para tratar de determinar la causa de los problemas.

Ese incidente privó a Bottas y a Sainz de un buen botín de puntos. Rodaban segundo y cuarto, respectivamente, en el momento en que se produjo su reventón. Hamilton tuvo algo más de fortuna, consiguió llevar su monoplaza hasta la meta y, con solo tres ruedas útiles, celebró su tercer triunfo de la temporada y el séptimo para él en el circuito de Silverstone.

Ese escenario repetirá el próximo fin de semana en el calendario de la Fórmula Uno, con motivo del Gran Premio del 70 aniversario. El foco está puesto en las gomas.

This gives a whole new meaning to ‘Bono my tyres are gone...’ ��pic.twitter.com/p9howGId0b