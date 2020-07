Pedro de la Rosa: “Todos van a tener ganas a Carlos Sainz esta temporada”

Este fin de semana vuelven a rugir los motores de los diferentes equipos de la Fórmula 1 en Austria y antes de ello, se han reunido telemáticamente diferentes expertos de la Fórmula 1 para analizar la nueva temporada.

Óscar del Castillo, director de Movistar F1, Antonio Lobato, Pedro de la Rosa, son entre otros, los que han puesto voz a esta primera vuelta de calentamiento antes de que llegue el fin de semana a través de una conferencia telemática dirigida por Movistar.

Lo que está claro es que la pandemia del COVID-19 ha trastocado los planes de todas las competiciones deportivas del mundo. Lo mismo ha pasado con la temporada de la Fórmula 1. A ello se ha referido Antonio Lobato: “He vivido temporadas apasionantes y esta va a tener un tinte de rareza espectacular. Vamos a vivir la temporada más extraña de la historia porque por primera vez se van a repetir circuitos y también tenemos la novedad de que se va a correr sin público”.

Pedro de la Rosa se ha puesto en la piel de los pilotos actuales y ha argumentado que son, posiblemente, los que menos han sufrido físicamente en esta pandemia: “Tras el parón, van a llegar con una preparación buena, todos están en las mismas condiciones y no se pueden quejar porque todos tienen un gimnasio en casa y son privilegiados”.

Carlos Sainz correrá esta temporada con Mclaren para posteriormente ponerse el mono de trabajo rojo en la siguiente temporada 2020-21. Esta es sin duda la noticia del año del mundo del motor, el fichaje de Sainz por Ferrari. El expiloto Pedro de la Rosa, ha asegurado que Sainz “va a llegar con gran confianza tras su fichaje por Ferrari, pero todos le van a tener ganas, incluso su compañero de equipo. Cuando fichas por un equipo grande, hay que tener cuidado con los rivales. Correr en Ferrari va más allá de correr en la Fórmula 1”.

La posible vuelta de Fernando Alonso a la F1 ha sido uno de los focos tratados en esta conferencia. Antonio Lobato: “Me gustaría ver a Alonso en la Fórmula 1, pero me gustaría verle en un equipo grande, no quiero que vuelva para que sea octavo o noveno, la Fórmula 1 le debe algo más a Alonso”. Pedro de la Rosa está de acuerdo con Lobato y argumenta que, si vuelve Alonso, que sea para verle en el pódium: “Los mejores tienen que estar en la Fórmula 1, pero si no tiene un equipo para ganar, prefiero verlo en un Dakar, donde creo que puede hacer grandes cosas”.