El optimismo de Alonso de cara al comienzo de la temporada: "Fuimos más rápidos que Ferrari en la simulación"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) se ha mostrado optimista de cara al inicio del Mundial de Fórmula 1 y ha asegurado que, tras hacer en el test de Sakhir una simulación a 57 vueltas, las mismas que compondrán el inaugural Gran Premio de Baréin, fueron "más rápidos" que Ferrari.

"El último día, por ejemplo, hicimos una simulación de carrera a 57 vueltas, lo que vamos a hacer en Baréin. Pusimos gasolina para esas 57 vueltas e hicimos la carrera completa con 'pit stops' reales, cambiando neumáticos y demás", señaló en una conferencia de prensa en relación al test de pretemporada de la pasada semana.

En este sentido, destacó que la 'Scuderia' también estaba ejecutando la misma simulación de carrera en el trazado bareiní. "Al mismo tiempo, Ferrari estaba haciendo el mismo programa que nosotros. A 57 vueltas, con la misma gasolina y las mismas paradas y fuimos más rápidos que ellos", afirmó, desatando el aplauso de los presentes en la sala.

A pesar de todo, el asturiano cerró el test de pretemporada de Baréin con un noveno puesto en la tabla de tiempos en la tercera y última jornada del sábado, que lideró el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull). Entre los Ferrari, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto y el madrileño Carlos Sainz terminó quinto tras 76 vueltas con el neumático C4.

Alonso se estrenará a los mandos de Aston Martin el próximo fin de semana en el Gran Premio de Baréin, que dará comienzo a la temporada 2023 de Fórmula 1.

