Nico Hülkenberg correrá en lugar de Lance Stroll el Gran Premio de Eifel

El piloto alemán Nico Hülkenberg sustituirá al canadiense Lance Stroll en Racing Point en la sesión de calificación y la carrera del Gran Premio de Eifel, después de que el norteamericano no participara en los terceros entrenamientos libres al no encontrarse "al cien por cien".

"Nico Hülkenberg conducirá para el equipo BWT Racing Point F1 Team en el Gran Premio de Eifel de este fin de semana después de que Lance Stroll se sintiera mal. Lance no se sintió al cien por cien esta mañana y el equipo tomó la decisión de que no participara durante el resto del evento", explicó el equipo.

He's back. @HulkHulkenberg will drive for @RacingPointF1 in qualifying and the Grand Prix this weekend at the Nurburgring! #EifelGP ���� #F1 pic.twitter.com/y1NZAO8e9a

Anteriormente, había comunicado que Stroll no participaría en los Libres 3. "Su estado se evaluará después de la sesión para determinar si está en condiciones de conducir, momento en el que el equipo confirmará los planes para la sesión de calificación", señalaba entonces en las redes sociales. Sin embargo, Racing Point no ha desvelado los motivos de este malestar.ç

UPDATE: @lance_stroll is not feeling 100% this morning and will therefore not participate in FP3. His condition will be assessed after the session to evaluate whether he is fit to drive, at which point the team will confirm plans for Quali.#F1#EifelGP