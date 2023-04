Leclerc repite pole también en la carrera al sprint

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se ha impuesto este sábado en la sprint 'shootout' del Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1, y se ha garantizado la pole para la carrera al sprint de la tarde, en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán quinto y octavo, respectivamente.

Con un crono de 1:41.697 -más de un segundo peor que el tiempo que le permitió el viernes firmar la 'pole' para la carrera del domingo-, Leclerc volvió a dominar a una vuelta en Bakú, donde despidió la sesión contra el muro en su intento de mejorar su referencia.

SPRINT SHOOTOUT CLASSIFICATION



Charles Leclerc takes the top spot with the Bulls rounding up the Top 3! #AzerbaijanGP#F1Sprintpic.twitter.com/BfN3mVVwZY