Las ruedas y la dirección, los hándicaps de un Fernando Alonso cada vez más entonado

Poco a poco la Fórmula 1 se va pareciendo a lo que siempre fue. En el Paul Ricard se respira un ambiente más relajado respecto a las primeras carreras. Vuelven las novias de los pilotos, los invitados del paddock club y el público, 15.000 espectadores diarios para el GP de Francia. Habrá 33.000 dentro de una semana en Estiria. Y 90.000, primer lleno postpandemia, en la segunda cita en el Red Bull Ring.

Eran las seis de la tarde cuando Fernando Alonso, que venía con el mono medio bajado de hacer unas modificaciones en el asiento de su coche, se acercó a la terraza del hospitality de Alpine. Le saludo y hablamos de las dos vueltas finales de Baku. Allí pasó a cuatro coches. Pero él cuenta tres, “porque al otro no le vi”, en referencia a Hamilton. Se acerca Carlos desde las vecinas instalaciones de Ferrari, “¿qué tal Fernando?, ¿qué pasa, tienes ganas de correr ya, que llevas el mono puesto…?”.

Fernando Alonso rueda en la primera sesión de entrenamientos en el circuito de Mónaco. CORDONPRESS









Les dejamos hablar a solas, aunque empiezan a llegar las televisiones. De ruedas, de estrategias, de carreras al fin y al cabo... La comunicación no verbal delata cordialidad. Y no se inmutan cuando por encima de ellos aparece el micrófono jirafa de Netflix, que recoge parte de su conversación. Los pilotos no han querido acudir a una reunión extraordinaria que convocó Pirelli. Están molestos con los reventones de Baku, les parecen inadmisibles, incluso aunque fuera real que algunos equipos hayan ido bajos de presiones.

Encuentro galáctico en el paddock del Paul Ricard. @Carlossainz55 y @alo_oficial compartiendo confidencias, hasta que apareció el micro jirafa de Netflix, claro... pic.twitter.com/cXotfnru3R — carlos miquel (@carlosmiquelf1) June 17, 2021





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos se va, triste por el adiós de su amigo e ídolo Ramos al Madrid, Fernando habla de centrarse ahora en la Selección y la Eurocopa. Es el momento de que el asturiano nos aclare algunas dudas. La esencial, saber porque no está cómodo con la dirección de su Alpine. Alonso habla como un libro abierto del ejemplo de los coches de calle. Cuando vas deprisa, la dirección asistida se endurece más cuanto más cierras al volante. Y así suele pasar en los monoplazas de competición, pero no en su actual coche. Fernando se siente incómodo al no sentir la mitad de la curva como debiera, sigue siendo tan blanda como a la entrada.

Se lo han endurecido algo retocando la dirección asistida, pero no podrán cambiarlo de verdad hasta que modifiquen la convergencia de la suspensión hasta 2022. Esteban Ocon está de acuerdo en probar ese cambio, aunque no percibiera ese defecto el año pasado. Esa dirección tan especial es una herencia de los gustos especiales de Kimi Raikkonen, que conduce con mucho menos giro de volante que el bicampeón español.

El otro problema, en una adaptación que tuvo su momento más difícil en Imola, ha sido el de los neumáticos delanteros. Modificados respecto al año pasado, su temperatura de trabajo se mueve en un margen muy estrecho y es muy difícil ponerlos en su punto ideal, especialmente a una vuelta. Eso le resta confianza en el morro, fundamental para su estilo de pilotaje. Como vimos en Baku, el tema de las ruedas en calificación va por el buen camino. Antes de marcharse, se acerca Verstappen a saludarle, luego Leclerc, Mick Schumacher… Más allá de los resultados, Alonso sigue siendo alguien especial en el paddock.