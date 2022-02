Lando Norris renueva con McLaren hasta 2025

El piloto Lando Norris y McLaren Racing han renovado el contrato hasta 2025, en un acuerdo que permitirá al británico seguir en su "casa" dentro de la Fórmula 1 y en un equipo en el que asegura estar muy cómodo para los próximos cuatro campeonatos. "McLaren Racing y Lando Norris acordaron extender aún más su asociación hasta finales de 2025, aprovechando la sólida relación de cinco años entre McLaren F1 Team y el piloto británico", anunció el equipo en un comunicado.

Después de anunciar McLaren en el pasado Gran Premio de Mónaco que ejercía su opción de extender el contrato de Lando Norris, y en una muestra de "confianza mutua"el equipo y el piloto se comprometen con un nuevo acuerdo de tres años, a partir de este Mundial 2022. En declaraciones facilitadas por el equipo, Lando Norris aseguró que en McLaren está "como en casa"."Los equipos se basan en las personas, y amo a las personas del equipo y me siento como en casa en McLaren. He crecido en este equipo y soy parte de este viaje en el que todos estamos", aseguró.

"La temporada pasada fue otro gran paso, tanto en mi carrera como en el desempeño del equipo, y veo y siento todo el trabajo, la inversión y el compromiso para que el equipo esté en condiciones de luchar por victorias y títulos en el futuro. Todo esto me da una gran confianza", aseguró ambicioso.

