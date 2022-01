Ya hay fecha de presentación para el nuevo Alpine de Fernando Alonso

2022 es un año marcado en rojo por Fernando Alonso y todos sus seguidores. En una temporada de grandes cambios en la Fórmula 1 se espera que el asturiano esté en disposición de pelear el título y volver a los primeros puestos de la clasificación. 2022 es el año de El Plan y lo será también del nuevo A522, el monoplaza de Alpine que Alonso y el francés Esteban Ocon pilotarán esta campaña.

Something's coming... We're edging closer to the new era of #Alpine innovation.



Save the Date ??? 21.02.22#A522@alpinecars@alpineracingpic.twitter.com/eYk9459ylb