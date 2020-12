Lewis Hamilton perdió cuatro kilos mientras tuvo el coronavirus

El piloto de Fórmuna 1 Lewis Hamilton ha mostrado alguna de las consecuencias de haber pasado el coronavirus. Cuando se conoció su positivo, el británico, se supo que tenía una sintomatología leve.

Sin embargo, este martes, Hamilton ha compartido una imagen en redes sociales recuperando masa muscular. Dice Hamilton que ha perdido "seis kilos en los últimos dos meses, de los que cuatro los perdí cuando pasé el coronavirus. He perdido mucho músculo".

"Comienzo a recuperar algo de fuerza ahora, no es divertido, pero no tengo otra que recuperar my fuerza y estar de nuevo al 100%. Sin sufrimiento no hay victoria", escribe Hamilton sobre una imagen en la que aparece sobre una aparato de musculación y unas pesas.

Hamilton estuvo ausente en Baréin, pero llegó a tiempo para competir en la última prueba del Mundial 2020, en Abu Dabi, donde finalizó en tercera posición, detrás de Bottas (2º) y Verstappen (1º).