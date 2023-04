El gran gesto de Fernando Alonso con Tsunoda: "Casi me explota la cabeza"

Yuki Tsunoda, piloto japonés de AlphaTauri, ha desvelado una curiosa anécdota, con Fernando Alonso como protagonista, en 'Beyond the Grid', el podcast oficial de la Fórmula 1. El nipón ha reconocido que el asturiano ha sido su ídolo desde pequeño y ha contado cómo se sintió cuando intercambiaron sus cascos.

Tsunoda ha contado que su afición por el español viene desde niño, cuando acompañaba a su padre al circuito de Suzuka para presenciar en directo el GP de Japón: "Soy fan de Fernando porque mi padre le admiraba. Cuando yo tenía 12 años nos sentábamos en la tribuna de la última curva de Suzuka, que no es un punto fácil porque no se puede ir a fondo fácilmente. Mi padre me mostraba como él la trazaba al máximo por fuera, muy cerca de la línea blanca. Y ahí si tocas la hierba te vas directo al muro. Pero él iba consistentemente pegado a la línea blanca con mucho movimiento de la trasera del coche".

El nipón recuerda como en 2022 pudo cumplir su sueño e intercambiar el casco con Fernando Alonso: "Es muy amable, un gran chico. Hemos cambiado el casco, algo que yo deseaba incluso desde antes de ser piloto de F1. Pero estaba demasiado nervioso para pedírselo, así que nunca fui a él a decírselo. Pero el año pasado, sobre el GP de España, me lo pidió él. Me explotó la cabeza. Estaba súper feliz, intenté no hacer el ridículo delante de él, pero mi corazón estaba exultante. Lo primero que hice fue llamar a mi padre", rememora en el podcast. "Tenía una imagen distinta de él antes de conocerle. Esperaba que fuese algo así como... una leyenda y no tan cercano como es. El coche está un poco lejos para luchar con él, que es lo que me gustaría poder hacer ahora", finaliza Tsunoda.