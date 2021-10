Gasly acaba por delante de los Red Bull en la última sesión de libres de Turquía

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) fue el más rápido este sábado, por delante de los Red Bull, en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Turquía, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en condiciones de mojado en el Istanbul Park; donde llovió al principio del mismo.

Gasly cubrió, con neumático intermedio (el que usaron todos en esta última sesión), los 5.338 metros de la pista ubicada en la parte asiática de Estambul en un minuto, 30 segundos y 447 milésimas, 164 menos que neerlandés Max Verstappen, en un ensayo en el que el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, acabó tercero, a 237 milésimas del francés.

La sesión de calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de este domingo -prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 309,3 kilómetros- se disputará a partir de las tres de la tarde (las dos de la tarde, en horario peninsular español: las 12:00 horas GMT).

