La Fórmula 1 anuncia otras dos carreras: Rusia y la Toscana

La dirección de la Fórmula Uno ha anunciado este viernes, en el Red Bull Ring de Spielberg, sede del Gran Premio de Estiria -la repetición del de Austria-, dos nuevas pruebas para el Mundial 2020: el Gran Premio de la Toscana y el de Rusia, que se unirán a los ocho ya previstos, ampliando a diez un calendario que se espera acabe siendo de entre 15 y 18 carreras.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1pic.twitter.com/dhhNNU5BrV