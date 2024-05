Fórmula 1.- Adrian Newey, sobre su futuro: "Ahora estoy un poco cansado, pero en algún momento probablemente volveré"

El ingeniero de Red Bull Adrian Newey no esconde que después de descansar es posible que se plantee volver a la Fórmula 1 y confesó que nunca pensó que el anuncio de su salida del equipo austriaco en 2024 se convirtiese "en una gran noticia"

"He querido trabajar en el automovilismo, como diseñador, desde que tenía ocho o diez años, y he tenido la suerte de cumplir esa ambición, de haber conseguido ese primer trabajo, y de estar en el automovilismo desde entonces. En algún momento supongo que me tomaré unas vacaciones y, como dijo Forrest Gump al final de su larga carrera, 'Ahora estoy un poco cansado, pero en algún momento probablemente volveré a correr'", afirmó Newey en una entrevista con el expiloto Eddie Jordan para 'Oyster Yachts' publicada este jueves en la web del Mundial.

Newey fue noticia en los prolegómenos del Gran Premio de Miami cuando se anunció que dejará Red Bull a principios de 2025, después de haber pasado casi dos décadas en el equipo y haber contribuido en gran medida a 13 títulos mundiales. Aunque la jubilación es una opción, el afamado ingeniero de 65 años fue inmediatamente vinculado a una serie de equipos rivales dado su inmenso historial en el deporte, que también incluye campeonatos con Williams y McLaren.

En este sentido, sobre su futuro, reconoció que "es una pregunta popular en este momento". "Si hace 15 años me hubieras preguntado si a los 65 años me plantearía cambiar de equipo e irme a otro sitio a hacer otros cuatro, cinco años o lo que fuera, te habría dicho que estás completamente loco", admitió.

"Nunca pensé que sería una gran noticia (su salida de Red Bull), para ser sincero, nunca pensé en ello. Que saliera en todos los periódicos, en la tele y demás fue casi como un shock", explicó el director técnico de Red Bull.

Finalmente, sobre su papel en el GP de Miami, en el que realizó una función en la parte de estrategia en lugar de en el plano técnico, Newey confesó que le resultó "extraño" porque no estaba "involucrado en ninguna de las decisiones de ingeniería". "Sólo me llevaban de un lado a otro para la prensa, básicamente", añadió.