La firma estadounidense Dorilton Capital se convierte en la nueva dueña de la escudería Williams

La firma de inversiones estadounidense Dorilton Capital ha completado la compra del equipo Williams, uno de los más laureados en la historia de la Fórmula 1, pero que lleva varios años alejado de la pelea por las victorias.

La escuadra británica ya avanzó hace tres meses que había iniciado conversaciones para vender el equipo y este viernes confirmó que Dorilton Capital será el nuevo propietario. A través de un comunicado, el equipo aseguró que este acuerdo cuenta con "el apoyo unánime de la junta de Williams, que incluye a Sir Frank Williams".

"Estamos encantados de haber invertido en Williams y muy entusiasmados con las perspectivas de negocio. Creemos que somos el socio ideal para la empresa debido a nuestro estilo de inversión flexible y paciente, que permitirá que el equipo se concentre en su objetivo de volver al frente de la parrilla", explicó el presidente de Dorilton Capital, Matthew Savage.

Williams Racing is acquired by Dorilton Capital.



New era secures long-term future of the F1 team and paves the way for renewed competitiveness.



Full story ��#WeAreWilliams ��