Fernando Alonso, séptimo en Las Américas pese a chocar con Russell; triunfo de Verstappen y accidente de Sainz

El neerlandés Max Verstappen logró este domingo su decimotercera victoria de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el que Red Bull, con ese triunfo y el cuarto puesto del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, confirmó el título de constructores, que no ganaba desde 2013, el mejor tributo para el fundador de la bebida energética y propietario del equipo, el empresario austríaco Dietrich Mateschitz, que falleció el sábado.

CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS!! THE BULLS ARE BACK ON TOP!!! ?? pic.twitter.com/dM0VORhXzb