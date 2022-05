Leclerc manda en casa en el primer libre; Alonso empieza sufriendo

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha dominado la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Mónaco, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1, una primera toma de contacto en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) se ha quedado a siete centésimas de su compañero, tercero, y en la que Fernando Alonso (Alpine) solo ha podido ser decimotercero.

Leclerc, que busca en su país retornar al liderato del campeonato, mandó en la primera tanda en el Principado, que por primera vez celebrará sus dos primeras sesiones en viernes, acabando con el tradicional día libre para los pilotos en Montecarlo.

Así, el segundo del Mundial marcó un crono de 1:14.531 que le valió para superar al mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y a Sainz, con los tres pilotos en menos de una décima con gomas medias. 'Checo', a tres centésimas, y el madrileño, a siete, amenazaron con arrebatarle el puesto de privilegio.

El líder de la general de pilotos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), empezó la cita cuarto, justo por delante del británico Lando Norris (McLaren), que ha evidenciado el buen ritmo de los McLaren mandando durante momentos puntuales de la sesión y terminando quinto.

El piloto local marcó, por las calles de casa, el primer gran tiempo de referencia de la sesión, en la que Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) se situaron tras él. Mientras pilotos como Lewis Hamilton (Mercedes) se quejaban de problemas de 'porposing', Sainz ascendía a la primera plaza por tan solo una milésima de diferencia.

Sin embargo, el monegasco recuperó la posición de privilegio en la tabla de tiempos poco después, justo antes de que el entrenamiento tuviese que detenerse por una bandera roja provocada por el coche de Mick Schumacher (Haas), al que una avería le hizo quedarse detenido a la entrada del 'pitlane'.

