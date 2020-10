Bottas domina la primera toma de contacto con el inédito Portimao; McLaren brilla con un tercero y un quinto

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha marcado este viernes el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal, donde McLaren ha protagonizado un ilusionante arranque al colocar a sus dos pilotos entre las cinco primeras posiciones.

El debut de la Fórmula 1 en el Autodromo Internacional do Algarve, circuito inédito hasta ahora en la competición, se saldó en su primera toma de contacto con el dominio habitual de Mercedes, representado esta vez por Bottas, el único piloto capaz de bajar de 1:18 al parar el cronómetro en 1:17.940.

No shortage of incident in FP2 �� Here's how it finished up �� #PortugueseGP ���� #F1 pic.twitter.com/QCzIw4QVqE

Sin embargo, todos los tiempos de la jornada quedan marcados por un asterisco, ya que los equipos no pudieron realizar su trabajo habitual de las sesiones libres, más necesario que nunca en trazado desconocido, debido a los incidentes a los que colaboró la falta de agarre provocada por el reciente reasfaltado de Portimao.

Después de una tanda matinal relativamente tranquila, con varios trompos que no fueron a más, en la vespertina llegó a ondear la bandera roja en dos ocasiones. La primera en el ecuador de la sesión, cuando el Alpha Tauri de Pierre Gasly se incendió sin que mediara un choque previo. El francés no sufrió ningún daño en este percance que prolongó la inactividad durante un cuarto de hora.

Unos minutos más tarde, Lance Stroll (Racing Point) y Max Verstappen (Red Bull) chocaron al final de la recta de meta. "¿Está ciego? ¿Qué le pasa?", se le oyó decir al neerlandés por la radio del equipo, pese a que pareció, como mínimo, tan responsable como el canadiense del incidente. La sesión estuvo otros 20 minutos parada y apenas quedaron cinco finales para rodar.

Ese tiempo le bastó a Carlos Sainz para marcar el quinto mejor tiempo del día y a su compañero Lando Norris para hacerlo todavía un poco mejor y situarse tercero. Un esperanzador inicio para McLaren, que sueña con lograr el próximo domingo su tercer podio de la temporada y batir a Racing Point y Renault en su particular lucha por la tercera posición en el campeonato de constructores.

Por delante, la segunda posición fue para Verstappen, que perdió medio segundo respecto a Bottas, mientras que Ferrari también empezó a mejor nivel que anteriores fines de semana al situar a Charles Leclerc y Sebastian Vettel cuarto y sexto, respectivamente.

Hasta la octava plaza del día hubo que remontarse para encontrar a Lewis Hamilton, un resultado que se antoja bastante engañoso, más aún comprobando que en la primera sesión selló el doblete de Mercedes por detrás de un Bottas intratable durante toda la jornada. Cerraron el 'Top 10' el propio Gasly, séptimo, junto con Estaban Ocon (Renault) y Alex Albon (Red Bull).

Bottas on top ��



The Mercedes pair lead the way in our first official session in Portugal since 1996#PortugueseGP ���� #F1pic.twitter.com/lYa53jGj5y