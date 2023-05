El enfado de Alonso en los libres de Mónaco: "Yo también me pondré en el medio"

Fernando Alonso (Aston Martin) ha ido al Gran Premio de Mónaco para intentar ganar la esperada 33. Así lo mostró durante las sesiones libres de este viernes después de que Checo Pérez (Red Bull) le estorbara al meterse en medio de su recorrido en su vuelta lenta: "¡Estos tíos son increíbles, increíbles!", dijo en la radio refiriéndose a Checo.

"Lo has hecho lo mejor que has podido", decía su equipo intentando calmarle. "¡No me importa! Yo también estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas", respondió el asturiano. Un episodio que no impidió a Alonso firmar buenos tiempos, quedando cuarto en la tabla. Finalmente, el mexicano Sergio Pérez marcó el séptimo tiempo de la sesión, y el otro español, Carlos Sainz, ocupó la tercera posición.