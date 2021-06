El chino Guanyu Zhou se subirá al Alpine de Fernando Alonso en los primeros libres del GP de Austria

El chino Guanyu Zhou, piloto de pruebas de Alpine y líder de la Fórmula 2, se subirá al A521 del doble campeón del mundo de Fórmula Uno español Fernando Alonso durante el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el noveno del certamen, que se disputará el próximo fin de semana en el Red Bull Ring.



El circuito de Spielberg acaba de acoger el Gran Premio de Estiria, en el que el doble campeón mundial asturiano exprimió todo lo que pudo su monoplaza para volver a puntuar, al acabar noveno una carrera que ganó el holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato.

