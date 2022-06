'Checo' Pérez: "Yo soy como Cristiano, Messi es Verstappen"

El piloto mexicano de Red Bull Sergio 'Checo' Pérez se comparó con el jugador portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo en el programa de ESPN “Hugo Sánchez presenta...”.

El exfutbolista del Real Madrid le preguntó sobre quién sería el Messi de la Fórmula Uno y 'Checo' afirmó: "Es Verstappen". Y además en referencia a su compañero de equipo continuó diciendo que "tiene talento natural".

"Yo soy como Cristiano, talentoso también, pero más trabajado y dedicado en sacar el rendimiento de sí mismo”, añadió el piloto mexicano, que también dice poder compararse con Karim Benzema, ya que el francés ha mejorado con el paso de los años, al igual que 'Checho' que tras 11 años en la Fórmula Uno se encuentra en su mejor momento y actualmente ocupa el segundo puesto del mundial con 129 puntos, por detrás de Max Verstappen que encabeza la clasificación de pilotos con 150 puntos.

Pérez se encuentra en Canadá participando en el Gran Premio en el Circuito Gilles Villeneuve, en el que aspira a todo "con el apoyo de su equipo".

Futuro en la Fórmula Uno

El piloto mexicano tiene claros sus objetivos a largo plazo. "Me gustaría estar cuatro o cinco temporada más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a esa edad y seguir en Fórmula 1", afirmo 'Checo'.

"Quiero hacer otras cosas en mi vida", añadió el piloto de Red Bull que asegura que la paternidad le ha cambiado la vida. "Cuando tuve mi primer hijo y pasaban dos o tres semanas veía que el tiempo sí pasaba y fue imporante", aseguraba el mexicano que no quiere perderse los años importantes de la vida de sus hijos. Aunque ahora se encuentra "enfocado y preparado para dar el cien por ciento".

