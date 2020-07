Carlos Sainz pronostica nuevos podios para McLaren esta temporada; Vettel espera seguir en la Fórmula 1

El piloto español Carlos Sainz cree que el tercer puesto de su compañero Lando Norris en el Gran Premio de Austria, en el que él fue quinto, puede ser un anticipo de los podios que McLaren podría conseguir esta temporada en el Mundial de Fórmula Uno.

En declaraciones que este martes recoge la web oficial del campeonato, Carlos Sainz valoró con optimismo este arranque de curso. "Estoy muy feliz por el equipo y por Lando. Se merece este buen resultado después de un fin de semana en el que estuvo muy fuerte. También yo, porque pude pelear con él en las últimas vueltas. Eso significa que estamos teniendo unos domingos muy fuertes y, si las carreras continúan siendo así, esta no será la única oportunidad de podio este año", comentó.

El madrileño confía en que su equipo mantendrá "la cabeza en alto" tras un inicio soñado. "Tal vez veamos otros podios este año, tal vez", apuntó.

McLaren, no en vano, terminó con un monoplaza en el podio en dos de las tres últimas carreras. Carlos Sainz finalizó tercero en el Gran Premio de Brasil del pasado curso y Lando Norris repitió ese puesto en la prueba inaugural de esta temporada, en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria). En ese escenario volverán a competir los 20 pilotos titulares este fin de semana, con motivo del Gran Premio de Estiria.

Carlos Sainz y Lando Norris dieron a McLaren los 26 primeros puntos de la temporada, por lo que la escudería se colocó segunda en la clasificación de constructores tras Mercedes.

"Tenemos que aprovechar estas oportunidades. Cuando los demás cometen un error, estamos más cerca del podio y de su ritmo", convino Sainz sobre la mejoría de su equipo.

El piloto alemán Sebastian Vettel aún no ha decidido qué hacer cuando expire su contrato con Ferrari a finales de año, pero ha asegurado que sigue siendo "muy ambicioso" y que su objetivo es buscar un nuevo equipo donde seguir compitiendo en la Fórmula 1.

"Todavía no he tomado una decisión y aún no sé cuál será mi futuro", dijo Vettel, de 33 años, en declaraciones a la emisora austriaca Servus T. El alemán, que ganó cuatro títulos mundiales en Red Bull, se unió a Ferrari en 2015, pero no pudo ganar otro título con la 'Scuderia' y terminó décimo en la apertura de la temporada en Austria el pasado domingo.

Vettel reveló la semana pasada que Ferrari ni siquiera le ofreció la renovación, ya que apostó Charles Leclerc y ya tiene un reemplazo para el germano con el fichaje de Carlos Sainz. Encontrar un nuevo equipo adecuado para él podría resultar difícil, especialmente después de que el CEO de Daimler, Ola Kallenius, confirmara el domingo que Mercedes continuará con el campeón mundial Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

"Todavía soy muy ambicioso, el automovilismo es mi vida. Realmente no me lo querría perder. Con el trabajo correcto y el lugar correcto todavía me sentiría como en casa dentro de un coche de Fórmula 1", indicó Vettel.