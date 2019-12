Carlos Sainz: "Es muy pronto para hablar de 2021, pero no hay motivos para mirar a ningún otro lado"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha explicado que está "en mitad de un sueño cumplido y por cumplir" en la Fórmula 1, después de una quinta temporada en la que ha logrado su primer podio, objetivo que será "difícil" repetir en 2020, al tiempo que ha apuntado que "no hay motivos para mirar a otro lado" porque ahora mismo está "muy contento" su actual equipo.

"No hay objetivos exactos para 2020. Es muy importante que no se pare la progresión que llevamos y que sigamos recortando tiempo con los equipos de delante. Luego para 2021 y 2022 no sabemos qué va a pasar. 2020 es un año para seguir la tendencia y para seguir mejorando. Mi preocupación yéndome a las vacaciones es cero", explicó Sainz ante la prensa en Madrid.

El madrileño apuntó que el año que viene le "gustaría repetir podio y acabar sexto en el Mundial" de nuevo, pero que "siendo realistas va a ser complicado". "Me gustaría que llegara el primer podio de McLaren en mérito, es decir, sin que fallen los mejores, pero también va a ser difícil", reconoció, sin querer mirar más allá de 2020, cuando expira su contrato con el equipo inglés.

"Es muy pronto para hablar de 2021. No escondo que estoy muy contento con este proyecto y si el año que viene se da otro paso adelante me va a motivar todavía más. En estos momentos no hay motivos para mirar a ningún otro lado porque estoy muy contento en McLaren", resumió.

En cuanto al panorama general de la F1, valoró que "el inicio de 2020 va a ser parecido al final de 2019". "Seguirán los tres equipos dominantes y ojalá que nosotros seamos el primero que logre recortar distancias. Desde 2017 ninguno ha conseguido bajar del segundo de diferencia con esos tres y ojalá McLaren sea el primero", indicó.

"2021 es la gran oportunidad para todos, para la F1, los equipos, los pilotos, para hacer un comienzo de cero. Ojalá sea más competitiva y más divertida todavía", deseó sobre el gran cambio que se espera para ese año en la competición.

Cumplido su primer lustro en la F1, el madrileño destacó que se encuentra "en mitad de un sueño cumplido y por cumplir". "La gente se olvida al decir que son cien carreras y ya tocaba, pero con la F1 actual nadie me garantizaba que el podio fuera a llegar porque hay tres equipos que suelen copar las seis primera posiciones. Fue especial que el podio llegó en una carrera donde salía último y que además no fue en mojado", recordó sobre su éxito en Brasil, donde pasó "un fin de semana muy raro".

"El sábado no pude dar ni una vuelta y me puse de muy mala leche. Me costó conciliar el sueño, pensaba lo largo que se me iba a hacer la carrera y todo pintaba muy negro. Luego en la carrera me siento cómodo desde la primera vuelta y veo que me va saliendo todo, no podía dejarlo escapar. Mi subconsciente no quería creerse la sanción de Hamilton porque si luego no era verdad me iba a pasar una semana deprimido", rememoró sobre aquel tercer puesto que llegó con mucho suspense.

"El año ha superado mis expectativas y las del equipo, pero también estoy seguro de que se puede seguir mejorando", subrayó, aunque consciente de que puede mejorar cosas como "los siete 'ceros' porque son muchos puntos perdidos". "Sin esos problemas se podría haber llegado a 100 puntos bastante fácil", lamentó.

Repasando la temporada, recalcó que "Bakú fue uno de los puntos de inflexión". "En las primeras carreras era muy rápido y me sentía bien con el coche, pero el resultado final no acababa de llegar. Sabía que las cosas se estaban haciendo bien, pero no tenía cómo demostrarlo. A partir de ahí no hubo quien nos parase", recordó.

Sainz, a mitad de su primer contrato de varios años en la F1, no ocultó que esta estabilidad "seguro que algo ha influido". "Es un Carlos que nunca había habido antes porque mis tres primeros años en F1 en Red Bull eran a año y, aunque fueron muy buenos, no tenía esa estabilidad ni el proyecto a medio plazo que ahora tengo con McLaren. Me encanta desarrollar coches y la primera oportunidad que he tenido de hacerlo en F1 está yendo bastante bien. Tenía muchas ganas de una situación así porque sabía que tenía potencial", reflexionó.

Tener "un contrato más estable" también provoca "no tener que pelearte con un compañero" por la continuidad, en este caso Lando Norris. "Llega esa estabilidad y ese buen rollo de ir todo el equipo hacia adelante. Me he encontrado con un tío como Lando con el que me he llevado muy bien desde la primera carrera y estoy seguro de que eso está ayudando al equipo a ir hacia adelante", dijo.

Por último, Sainz se refirió a la relación con su padre, que en enero iniciará un nuevo asalto al Rally Dakar, y desveló que "cada año que pasa es menos pesado". "Ve a su hijo más formado y con más experiencia. Cada año que pasa confía mucho más en mí, ya ve que soy un líder de equipo que no necesita tener a alguien por encima que le diga las cosas, pero siempre lo tengo ahí para que lo necesite. Sigue siendo un poco tutor, consejero, y eso me sigue gustando", finalizó.