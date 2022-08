El GP de Australia no será la primera carrera de la temporada 2023 en la Fórmula 1

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de la temporada 2023 se celebrará el 2 de abril, han confirmado este martes los organizadores de la cita, por lo que la cita en el circuito de Albert Park no acogerá la carrera inaugural del curso por segundo año consecutivo. Baréin celebró la primera carrera de la temporada 2022 antes de la disputa de las pruebas en Arabia Saudí y Melbourne; durante muchos años, el trazado oceánico abrió el calendario mundial del 'Gran Circo'.

Además, los organizadores anunciaron que, como parte de un nuevo contrato de 10 años con la Fórmula 1, la carrera seguirá celebrándose en Albert Park hasta 2028. La Fórmula 1 todavía no ha confirmado el resto del calendario de 2023.

