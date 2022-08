En Alpine ya hablan de la 'traición' de Alonso: "En Hungría nos confirmó que no había firmado con nadie"

El terremoto generado por el fichaje deFernando Alonso por Aston Martin todavía está haciendo temblar a Alpine. El último en hablar ha sido Otmar Szafnauer. El jefe de equipo de la escudería francesa ha confesado este martes ante los medios de comunicación que la marcha de Alonso les ha pillado de "sorpresa".

"Llevábamos bastante tiempo hablando con él y estábamos muy cerca de finalizar el acuerdo. Antes de irse (de Hungría), confirmé con él que firmaríamos pronto y él me dijo: ‘No te preocupes, no he firmado con nadie más’. Que seguiríamos hablando en los próximos días", ha afirmado Otmar Szafnauer.

"Al día siguiente vi el anuncio de Aston Martin. Esa es la situación", ha señalado el jefe de Alpine que también ha confesado que se enteraron del fichaje a través del comunicado de la escudería inglesa: "Hice la pregunta (al entorno de Alonso) y me dijeron: 'No, no, no ha firmado nada'. Así que me sorprendió un poco. No he hablado con él", ha señalado.

La posible marcha de Fernando Alonso a Aston Martin era algo que se estaba barruntando estas últimas semanas y que había crecido tras anunciar Sebastian Vettel su retirada. "Obviamente cuando estamos en el paddock hay todo tipo de rumores, y yo había oído que el Aston estaba interesado. Una vez que los escuchas, es probable que haya discusiones que tuvieron lugar y hay algunos otros indicios como salir del mismo motorhome al mismo tiempo, todo ese tipo de cosas que vi", ha insistido el jefe de Alpine.

En la versión deAlpine dada por Szafnauer solo faltaba para cerrar unos detalles para firmar la renovación: "Había un par de puntos menores que estaban pendientes. Verbalmente, como en cualquier negociación, terminas alcanzando un punto en el que las dos partes están contentas. Creo que estábamos muy cerca de eso. La duración era una de sus consideraciones, la extensión que le ofrecíamos y lo que él quería. Es cierto que Fernando quería algo más largo; nosotros algo más corto".

"Le ofrecimos un acuerdo de uno más uno. Y discutimos con Fernando que: 'mira, si el año que viene, en este momento, estás rindiendo al mismo nivel, por supuesto, te llevaremos y eso podría haber continuado'. A determinada edad hay que evaluarle cada año. Pero creo que él quería más seguridad, independientemente del rendimiento y creo que ese fue el quid de la cuestión", ha confesado Otmar Szafnauer.

Hasta este martes, Alpine solo se había pronunciado en redes sociales para desear "lo mejor" al piloto asturiano tras su fichaje por Aston Martin. "Deseamos a Fernando lo mejor para su futuro en la Fórmula 1. Fernando siempre ha sido, y siempre será, parte de la familia Renault y Alpine y estamos orgullosos y somos privilegiados de haber compartido tantos momentos juntos en la pista", escribió la escudería en su cuenta de Twitter.

