Alexander Albon continuará en Williams Racing en 2023

El piloto tailandés Alexander Albon continuará en Williams Racing la próxima temporada "y más allá", después de llegar a un acuerdo "plurianual" con la escudería británica, según un comunicado emitido por el equipo.

"Nos complace anunciar que Alex Albon permanecerá en Williams Racing en el Mundial de Fórmula 1 de 2023 y más allá", confirmó la escudería.

El '23' de la parrilla firmó un nuevo contrato "de varios años" para seguir construyendo su historia junto a Williams, después de "varias actuaciones destacadas e lo que va de temporada", como su carrera en Melbourne, cuando remontó desde el último lugar hasta los puntos, según recordó en la nota la escudería británica.

"Es realmente emocionante permanecer en Williams Racing para 2023", confesó Albon en delcaraciones publicadas por Williams. "Espero ver lo que podemos lograr como equipo en el resto de esta temporada y el próximo año", añadió.

"El equipo está esforzándose mucho para progresar, y estoy realmente motivado para continuar este viaje y seguir desarrollando nuestro aprendizaje juntos", relató el tailandés, que regresó a la Fórmula 1 esta temporada de la mano de Williams, después de pasar por Toro Rosso y Red Bull.





BREAKING: Alex Albon to remain with Williams for 2023 and beyond!#F1@WilliamsRacingpic.twitter.com/2kG4SfY0zj