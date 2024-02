Waterpolo/Selección.- Maica García: "Vale la pena darlo todo para conseguir el oro olímpico"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

La jugadora de la selección española de waterpolo Maica García se mostró "orgullosa" del equipo por haber ganado, en poco más de un mes una plata continental y un bronce mundial, y dejó claro que "vale la pena darlo" por conseguir el único oro que les falta, el olímpico, porque van a "ir con todo" en este verano en los Juegos de París.

"Creo que es ese oro por el que vale la pena trabajar. Es un año muy importante, un año especial y vale la pena dar todo lo que se pueda por parte de cada una para conseguir ese oro, vamos a intentar darlo todo por ganarlo", señaló Maica García a los medios a su llegada a España.

La capitana aseguró que están "con muchas ganas" de que llegue esa cita pese a que llevan "una preparación dura" después de tener que jugar un Europeo en enero y ahora el Mundial en febrero. "Llevamos tres meses con la selección desde diciembre y han sido dos competiciones duras, pero bueno, aún así, orgullosa del equipo", advirtió.

"Hemos hecho dos competiciones estando dos veces en el podio, que no hay selección ahora que haya repetido en el Europeo y en el Mundial en menos de un mes, así que estamos contentas, motivadas y con ganas de seguir aprendiendo", añadió la boya del combinado nacional.

García tampoco olvida que "hay muchas nuevas que no han estado en los Juegos Olímpicos y que vienen con esas ganas de trabajar para conseguir ese oro también y de dar lo mejor de cada una". "Vamos a ir con todo a París", reiteró la catalana.

"Ha sido aterrizar, he mirado el teléfono y he visto que los chicos han ganado el bronce, estoy superorgullosa de ellos también. Creo que llevan unos años que están dando un gran espectáculo y un gran waterpolo, estamos supercontentas de poder decir que el waterpolo español es bronce mundial, tanto a nivel masculino como femenino", celebró la jugadora del Astrapool CN Sabadell.

Este admitió la "euforia" de ganar el bronce con ese agónico e inesperado gol de Elena Ruiz a puerta vacía y desde casi su lado de la piscina. "Estaba en el agua en esos últimos siete segundos y veía la portería vacía. Estaba con la portera que fue la que le pitaron los dos metros y pensé que alguien debía chutar y dejé a las lanzadoras arriba pensando en si teníamos la opción", relató.

"Ahí pues apareció Elena, entre que Judith (Forcada) no podía chutar y le quitaban la pelota a Elena y a Judith, y al final Elena cogió la pelota, se despistaron un momento y fue gol. También estábamos dudando un poco el arbitraje, de si era penalti o no, y después lo debatieron y nos dio igual", agregó al respecto.

En este sentido, admitió la dificultad para su compañera de lanzar sin portera y desde tan lejos, "y más en ese momento que hay tanta tensión y que si lo metes ganas y si no te vas a penaltis". "Es difícil y esto no se entrena, sucede en el momento, sobre la marcha, y tienes que saber llevarlo", recalcó la internacional.

ELENA RUIZ: "ME QUEDÉ EN 'SHOCK'"

Por su parte, Elena Ruiz, autora del gol de la victoria, confesó que se quedó "en 'shock'" inicialmente al marcar. "La verdad que no sabía ni lo que estaba pensando. Le decía luego a mis compañeras que no me acuerdo del momento en el que cogí la pelota, sólo cuando entró la pelota en la portería", se sinceró,

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ya luego cuando lo celebramos fue mucha felicidad, mucha ilusión y mucha alegría con todas las compañeras y la verdad que estoy muy contenta", añadió, reconociendo que "chutar de mediocampo sin porteras es fácil, pero a la vez difícil". "Estás muy lejos y lo ves claro pero a la vez no tanto. Al final entró y muy bien", apuntó.

Ruiz destacó que están "con muchas ganas" de que lleguen los Juegos Olímpicos de París. "Creo que de momento hemos hecho un buen papel tanto en el Europeo como en el Mundial porque hemos demostrado que somos un buen equipo, que jugamos bien, que podemos estar al nivel de los otros equipos y sobre todo estamos muchas ganas de trabajar para poder llegar bien a los Juegos", sentenció.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Las jugadoras de la selección española de waterpolo tras ganar un bronce en el Mundial de Doha

Duración: 03:08

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=843934&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNzA4MzcyNjQ5LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.zlyu_3BpQbP3pfxHkj2veY4DG24JBfqa0y0jUdZBwV8

---------------------