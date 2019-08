Velasco Carballo: "No tengo duda de que habrá VAR, los test han sido plenamente satisfactorios"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, Carlos Velasco Carballo, ha asegurado que no tiene "duda" de que el sistema VAR de videoarbitraje funcionara sin problema el próximo fin de semana en la primera jornada de LaLiga, ya que los test realizados han sido "plenamente satisfactorios", y ha aclarado que ya no emplean ningún material de Mediapro, empresa que les ha denunciado.

"Todos los test que hemos hecho hasta ahora con el VAR han sido plenamente satisfactorios. En otras competiciones se hacen seis horas antes y nosotros lo hemos hecho una semana antes para que tengamos tiempo mas que suficiente por si hubiera alguna incidencia", explicó Velasco Carballo ante la prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En cuanto a la denuncia de Mediapro por supuesta apropiación indebida de material empleado la temporada pasada en el VAR, el exárbitro reconoció que "el asunto es serio por la trascendencia que tiene", pero añadió que "también tiene su aspecto gracioso".

"El éxito del VAR no depende absolutamente nada de una mesas o discos duros. Si hay problemas será responsabilidad nuestra y, si sale bien, el éxito también será nuestro. No hay ningún equipamiento tecnológico de Mediapro que estemos usando, son unas cuantas mesas y unos cuantos cables. No tengo ninguna duda de que habrá VAR. Dejadnos soñar, que vamos a hacer historia", pidió.