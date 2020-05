Ricardinho: "He cobrado 3.000 euros de una ficha que ronda los 50.000"

El jugador del Inter Movistar Ricardo Filipe da Silva Braga, conocido como Ricardinho, cargó contra el club madrileño al asegurar que le deben una gran cantidad de dinero tras el parón de estos dos meses y explicó que apenas mantiene comunicación con el equipo que abandonará a finales de temporada.

"Desde que empezó la cuarentena, tengo dos mensajes del staff y alguna llamada de la dirección. Sinceramente, no sé si soy jurador de Movistar Inter o no lo soy, si tengo que entrenar, si no tengo que ir... No sé nada", dijo Ricardinho en declaraciones al programa 'Fusal Talks' a través de Instagram.

El internacional portugués, que ya tiene un acuerdo con el Accés francés para la próxima temporada, lamentó que desde que la entidad entró en ERTE sólo haya cobrado "alrededor de 3.000 euros al mes de una ficha que ronda los 50.000 euros" (...) ¿Esta es la despedida que merezco?", se preguntó.

"No sé si es porque es mi último año, pero siento que las cosas se han tratado de otra manera. Cumplí un sueño viniendo a Inter", indicó Ricardinho, quien considera que "merecía algo más de cariño o un mensaje preguntado si todo va bien". "Estoy decepcionado", finalizó.