Ramón Cid deja la dirección técnica de la Federación Española de Atletismo

El donostiarra Ramón Cid ha confirmado este viernes que dejará a finales de mes la dirección técnica de la Federación Española, anunció su presidente, Raúl Chapado, que le entregó en un acto público la insignia de brillantes.

"Ramón ha decidido que su etapa como director técnico termina ahora. Yo le agradezco el trabajo y la pasión que ha puesto, así como la capacidad de unir. Es un momento muy emotivo porque la primera imagen que yo tengo del atletismo es Ramón Cid. Me cuesta hablar hoy. Gracias, Ramón. Los resultados del atletismo español este año han sido maravillosos y viene una gran generación de atletas", afirmó Chapado.

"Cuando fui elegido presidente le dije a Ramón que no quería forzarlo. Le propuse que siguiera dos años y me alegro de que este haya sido un gran año en el atletismo español. Él tenía tomada la decisión y yo se lo he respetado", explicó el presidente.

"Tenía la esperanza de que se arrepintiese", comentó, "pero él ya lo tenía decidido antes de los Europeos de Berlín. Antes del 9 de noviembre no va a haber nombres de sustitutos. Estamos trabajando en la estructura".

Ramón Cid Pardo, de 64 años, antiguo saltador de triple, deja la dirección técnica después de seis años en el cargo. Asumió las tareas de seleccionador en 2013, coincidiendo con la última victoria de José María Odriozola en las elecciones a la presidencia, y fue confirmado en el cargo hace dos años cuando Chapado fue elegido presidente.

Tuvo el récord de España de triple salto con una marca de 16,69 que todavía es la undécima de la historia, después de 38 años. Logró trece títulos de campeón de España (8 al aire libre, 5 en pista cubierta), fue 45 veces internacional -dos olímpico (decimosexto en Montreal'76, decimotercero y Moscú'80)- y como júnior llegó a ser subcampeón de Europa en 1973.

Ramón Cid aseguró que se considera "absolutamente prescindible" y que este era un buen momento para irse. "He prometido no emocionarme. No voy a seguir porque hay una muy buena estructura, un proyecto de futuro muy moderno, un estado de salud atlético y porque soy absolutamente prescindible, que es lo ideal, después de un tiempo en un cargo", explicó.

En el plano personal piensa seguir vinculado al atletismo de pista. "Intentaré no salirme de la zona de confort y seguir trabajando con mi grupo de entrenamiento", dijo.

"Estoy muy agradecido, personalmente me he sentido muy bien tratado, así que doy las gracias a todos. Primero a José María (Odriozola, anterior presidente, que asistió al acto), a quien conozco desde júnior y me dio la confianza del sector de saltos y luego la dirección técnica. A Raúl (Chapado, actual presidente) la continuidad y la confianza que me ha dado; a mi familia, a mi grupo de entrenamiento, a toda la Federación y a los medios de comunicación".

"Lo podía haber hecho bastante mejor", confesó. "Asumo errores pero no tengo mala conciencia de ninguna decisión tomada. El atletismo es un deporte muy intenso, muy exclusivo, donde no hay ni semanas ni horas, así que en lo personal lo necesito".

"Convine con Raúl que por lo menos seguiría dos años. No sé si es dimisión o renuncia. Lo que no me considero es cesado. Cada poco tiempo he intentado dejarlo", señaló.

Al hacer repaso de su etapa en el cargo, rememoró: "Ha habido momentos, momentitos y momentazos. Los malos, los casos de dopaje. Esas noticias siempre me repatean. Un disgusto, el cuarto puesto de Ruth en los Juegos de Londres, y una gran alegría en los de Río, donde Ruth vivió una película de final feliz"