El presidente de la Federación Madrileña, imputado por presunta apropiación indebida

El presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol (RFFM), Paco Díez, ha sido imputado este miércoles por presunta apropiación indebida, según ha admitido a trámite el juzgado de instrucción número 11 de Madrid, a consecuencia de una denuncia interpuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El juez presume "la posible existencia de una infracción penal" en el ente madrileño. Además, ha acordado incoar Diligencias Previas y practicar aquellas que son esenciales y están encaminadas a determinar la "naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado", indica el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Díez, denunciado por desvío de fondos federativos, deberá presentarse en el juzgado el 12 de septiembre como parte de la investigación para declarar como investigado. Contra la resolución emitida por este juzgado madrileño cabe la posibilidad de recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación y cinco días si se tratase de un recurso de apelación directo.

El máximo responsable del fútbol madrileño defendió las cuentas del organismo hace apenas dos semanas presentando una auditoría de gestión de 1.100 páginas en la que "se ha fiscalizado hasta el papel higiénico", dijo durante su presentación, y con la que ha querido responder a las "informaciones malintencionadas y dirigidas".

En su comparecencia, Díez responsabilizó veladamente y sin nombrarlo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al que ha acusado de no querer recibirle después de "siete peticiones". "Yo no voté a Rubiales y lo manifesté públicamente. A lo mejor mi posición buena sería haberme callado al decir que no iba a apoyarle, pero a mi edad y en mi situación voy a decir lo que quiero decir", indicó.

"Voy de frente diciendo las cosas. Yo soy gente de paz, esta gente tiene otro estilo de vida que yo no comparto. Hay agravio comparativo. Pido respeto al fútbol de Madrid, no a Paco Díez", lamentó en su comparecencia ante los medios el pasado 28 de mayo.