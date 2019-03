Lucas Eguibar completa su triplete dorado en Veysonnaz

El español Lucas Eguíbar ganó este sábado la prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard disputada en la estación suiza de Veysonnaz, donde ya había triunfado en 2015 y 2016.

El 'rider' guipuzcoano venció en la gran final al austríaco Alessandro Haemmerle, al australiano Cameron Bolton y al italiano Omar Visintin y firmó su tercer triunfo en el circuito de la Copa del Mundo, cuya general dominó en la temporada 2014/15.

Sus tres victorias se produjeron en Veysonnaz, talismán en la carrera de 'Luki'. Con el conseguido este sábado, Lucas Eguibar acumula once podios en la Copa del Mundo (tres oros, tres platas y cinco bronces).

"Me he sentido muy bien en todas las bajadas, por lo que estoy muy contento con el resultado, especialmente después del Mundial de Park City, donde me quedé a las puertas del podio", dijo Eguíbar.

"Estas semanas previas me sentía superbien, me he entrenado más que nunca y muy cómodo sobre la tabla. Sólo me faltaba terminar las carreras y por fin me ha salido bien. Acabo la temporada con muy buen sabor de boca", agregó en declaraciones que difunde la RFEDI.