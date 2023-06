Los Cowboys de Dallas lideran la lista de equipos con más ganancias

Los Dallas Cowboys de la NFL son la franquicia que más ganancias ha generado en los recientes tres años entre todos los equipos profesionales del mundo (incluidos los que conforman la NBA, MLB, NHL y las principales ligas europeas de fútbol) con 1.171 millones de dólares.

Según la revista Forbes el equipo del multimillonario estadounidense, Jerry Jones, que con 8.000 millones de dólares también es el de mayor valor en el planeta, supera casi por el doble al segundo lugar de la lista de los 25 equipos más rentables desde el 2020; los New England Patriots, que produjeron 623 millones de dólares.

