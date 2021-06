El Liceo alza la Copa del Rey a bola parada ante el Barça; el Manlleu frustra el triplete del Palau

El Deportivo Liceo alzó diecisiete años después la Copa del Rey, la décima de su palmarés, con la rentabilidad que le sacó a las acciones a balón parado, dos faltas directas y un penalti con las que superó al Barcelona (3-2). Delante de su público, el conjunto coruñés llegó a disponer de dos goles de ventaja en el segundo acto, pero el Barcelona neutralizó el marcador y obligó a los de Juan Copa a remar un poco más para conquistar el título.

Era la final esperada, la más pronosticada, y Liceo y cuadro catalán se dieron unos minutos de tanteo en un encuentro igualado, disputado, con los dos equipos concentrados e intensos en la pista del Palacio de los Deportes de Riazor. Generaron ocasiones, pero sin acierto. Carles Grau, en el conjunto coruñés, y Aitor Egurrola, en el equipo azulgrana, mantuvieron las porterías a cero en el primer periodo.

Las más claras, por el bando liceísta, fueron para Roberto di Benedetto y Jordi Adroher. Desde los banquillos se pidió calma a los jugadores, inteligencia, saber leer el partido, ayudas defensivas e interpretar bien las opciones ofensivas. Tuvo continuidad en el segundo tiempo, en el que los dos equipos intentaron evitar la décima falta.

La primera directa fue para el Barcelona (min.30), pero Carles Grau aguantó el duelo con Pau Bargalló, tapó bien y la bola se marchó desviada. El que no falló fue el Liceo, a pesar de que en esa suerte no había estado afortunado en los anteriores partidos de la competición. La tuvo a los ocho minutos de la reanudación tras una falta sobre Marc Grau y la convirtió Jordi Adroher en el mano a mano con Aitor Egurrola.

Los coruñeses rozaron el segundo casi a continuación y este llegó con un penalti a Marc Grau que transformó por abajo César Carballeira a un cuarto de hora para el final. El Liceo apenas pudo conservar esa renta unos segundos, los que tardó el argentino Matías Pascual en meter al Barcelona de nuevo en el partido.

Un tanto muy protestado por los liceístas, que reclamaron que el jugador azulgrana había tocado con el patín. El Barcelona tuvo paciencia y el coruñés Ignacio Alabart la premió con un golazo, un duro disparo lejano que entró por toda la escuadra. Otra falta directa por una infracción sobre Marc Grau a algo más de siete minutos la volvió a cobrar el 'mago' Adroher.

No fue de primeras, como la anterior, porque golpeó el larguero, pero en el rechazo, el ex del Barça no perdonó. Egurrola salvó el cuarto en un contragolpe que condujo el argentino Maxi Oruste y Carles Grau hizo lo propio en un remate de Pau Bargalló que se quedó sobre la línea a menos de cinco minutos.

A contrarreloj, el Barça intentó empatar, pero se estrelló con Grau y el Liceo, que tuvo un dos contra uno, tampoco pudo lograr el gol de la tranquilidad, aunque, al menos, conservó la renta para alzar la Copa 17 años después.

- FICHA DEL PARTIDO:

3-Liceo: Carles Grau; César Carballeira, Dava Torres, Franco Platero, Roberto di Benedetto -cinco inicial- Jordi Adroher, Maxi Oruste, Marc Grau y Fabrizio Ciocale.

2-Barcelona: Aitor Egurrola; Pau Bargalló, Sergi Panadero, Helder Nunes, Joao Rodrigues -cinco inicial- Matías Pascual, Nil Roca, Ignacio Alabart y Pablo Álvarez.

Goles: 1-0, M.33: Adroher, de falta directa. 2-0, M.35: César Carballeiro, de penalti. 2-1, M.36: Matías Pascual. 2-2, M.42: Ignacio Alabart. 3-2, M.43; Jordi Adroher.

Árbitros: Fernández García y González González. Mostraron azul a Joao Rodrigues (m.43), del Barcelona.

Incidencias: partido de la final de la Copa del Rey disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor, ante unos 1.500 espectadores (aforo limitado por la Covid-19)

El Magic Studio Manlleu se llevó la Copa de la Reina (5-2) y frustró así el triplete del Generali Palau de Plegamans, campeón de Liga y de Europa, que no tuvo su día en la final que se disputó este domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Con una sensacional Anna Casaramona, autora de tres goles y una asistencia, el Manlleu finalizó de la mejor manera la temporada con una Copa que no ganaba desde que la alzó en la temporada 2014/15.

El equipo de la comarca de Osona no quería acabar el curso en blanco por mucho que enfrente tuviera al ganador de la OK Liga y de la Copa de Europa.

En la reedición de la final de Liga, el equipo de Jordi Boada anunció a su rival lo que le esperaba con la velocidad y potencia de Casaramona en una transición que acabó en el fondo de la red a los seis minutos.

El Palau respondió pronto y le dio la vuelta al marcador con dos goles en poco más de tres minutos, un penalti que Carla Fontdegloria coló por la escuadra y un remate de Paula Ferron.

El equipo que parecía invencible esta campaña no supo administrar la ventaja y se encontró con un Manlleu que no se amilanó.

Antes del descanso, logró remontar el encuentro con las dianas de María Díez y Nara López Anglada. Ya no se le escaparía.

Amplió la renta a falta de quince minutos con otro tanto de Casaramona y la misma jugadora completó el hat-trick en la recta final del choque con una jugada personal en la que se fue de todas las rivales que le salieron al paso, trazó una pared con María Díez y sentenció la final de la Copa de la Reina.

- FICHA DEL PARTIDO:



5-Manlleu: Fernanda Hidalgo; Nara López, Ona Castellví, Anna Casaramona, María Díez -cinco inicial-, Elisabet Gurri y María Anglada.

2-Palau: Laura Vicente; Berta Busquets, Laura Puigdueta, Aina Florenza, Carla Fontdegloria -cinco inicial-, Paula Ferron y Mariona Colomer.

Goles: 1-0, M.6: Casaramona. 1-1, M.9: Fontdegloria, de penalti. 1-2, M.12: Paula Ferron. 2-2, M.22: María Díez. 3-2, M.24: Nara López. 4-2, M.35: Casaramona. 5-2, M.48: Casaramona.

Árbitros: Tania Pardo e Íñigo López Leitón.

Incidencias: Final de la Copa de la Reina disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor ante un millar de espectadores.