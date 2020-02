Lewis Hamilton, Leo Messi y Simone Biles, premios Laureus del año

Por primera vez en la historia de los Laureus, en la edición de 2020 dos deportistas se han llevado el Laureus en la misma categoría.

El seis veces campeón del mundo de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, y el seis veces Balón de Oro, Leo Messi, se han proclamado Mejor Deportista Masculino del año, mientras que la gimnasta estadounidense Simone Biles ha sido la mejor deportista en categoría femenina, que repite por tercera vez.

Lewis Hamilton acudió a la gala celebrada este lunes en Berlín, mientras que Leo Messi dejó un vídeo de agradecimiento, en el que expresó que "es un honor ser el primero en ganar este premio individual, siendo deportista en un equipo".

