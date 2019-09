Kim Clijsters anuncia su vuelta a la competición en 2020 tras siete años retirada

La extenista belga Kim Clijsters, ganadora de cuatro 'Grand Slams' y que lleva siete años apartada de la alta competición, ha anunciado este jueves que el año que viene saldrá de su retiro profesional y volverá al circuito WTA.

"No siento que quiera probar algo, me lo tomo como un desafío. El amor por el deporte sigue ahí y La pregunta es si soy capaz de llevarlo al nivel que me gustaría. Quiero desafiarme y volver a ser fuerte. Este es mi maratón", explicó Clijsters en declaraciones a la WTA.

La belga, de 36 años, llegó a ser número uno mundial en 2003 y ganó 41 títulos a lo largo de su carrera, entre ellos cuatro 'grandes': tres ediciones del US Open (2005, 2009 y 2010) y una del Abierto de Australia (2011).