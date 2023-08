Kiko Martínez cuelga los guantes de boxeo definitivamente

El boxeador ilicitano varias veces campeón del Mundo y de Europa en los pesos supergallo y pluma, Kiko Martínez ‘La Sensación’, ha anunciado, a través de las redes sociales, su retirada definitiva del boxeo profesional a los 37 años de edad.



El púgil, cuyo último combate tuvo lugar ante Reiya Abe en Japón, el pasado mes de abril, ha comunicado su adiós tras varios meses de reflexión, si bien su futuro seguirá ligado al deporte como entrenador de jóvenes talentos.

Llego el momento pic.twitter.com/6IrW1eFjB2 — Kiko Martínez (@MartnezKiko) August 20, 2023

“Quiero anunciar que es el momento de decirle adiós al boxeo e irme sano de este hermoso deporte que tanto amo”, ha explicado en un vídeo Kiko Martínez.



“Hace 24 años le pedí a mis padres que me apuntaran a boxear y hasta el día de hoy no he parado ni un solo día con el objetivo de ser campeón del Mundo y de comprarme mi casa”, explica el iliictano, quien ya avisó tras su derrota ante Reiya Abe que el final de su carrera podía estar cerca.



“Es increíble lo que he vivido en el deporte del boxeo y todas las aventuras que me ha dado”, explica el campeón español, quien ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, amigos y esposa, así como a todos los patrocinadores y marcas que estuvieron a su lado “en las victorias y en las derrotas”.