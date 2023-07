JJ.OO.- Thomas Bach: "No podemos discriminar a atletas sólo por su pasaporte"

"Empieza una nueva era olímpica en la ciudad de nuestro fundador"

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, apuntó que en principio no se tomará una decisión sobre la invitación a Rusia y Bielorrusia a los Juegos Olímpicos de París 2024 durante este verano, si bien dejó claro que los atletas de dichos países que se clasifiquen podrán competir bajo la bandera neutral con el objetivo de "unificar al deporte por la paz".

"Hacemos todo lo que podamos para no discriminar a los atletas y para construir puentes y no crear más murallas. Nuestra misión es reunir a todos los atletas en una competición pacífica sin castigar a los atletas por las decisiones y acciones de los gobiernos de sus países. No podemos discriminar a nadie solo por su pasaporte", aseguró Bach en una mesa redonda con medios internacionales en la que estuvo Europa Press.

En la misma, de casi una hora de duración, aseguró que el COI está "determinados" a hacer todo lo que pueda para cumplir con su misión de paz. "Nuestra misión es unir a los atletas de todo el mundo en una competición pacífica, y estos pasos están en marcha. Hemos presentado unas recomendaciones que se están usando en otras competiciones internacionales", apuntó.

De momento, el COI no enviará una invitación oficial a los comités olímpicos de Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania. Pero no descarta hacerlo si la ONU da el visto bueno. Lo que está claro es que los atletas rusos y bielorrusos que se clasifiquen para la cita olímpica y compitan bajo bandera neutra, serán bienvenidos en París.

"Estos atletas (rusos y bielorrusos) dejan claro que quieren competir contra los mejores atletas del mundo, pero al mismo tiempo sancionamos a los que son responsables del incumplimiento de la tregua olímpica, que son los estados de Rusia y Bielorrusia, sin poder albergar campeonatos o tener identificación nacional", explicó.

Bach aportó que la fecha límite para decidir la presencia o ausencia de estos dos países en París 2024 será "antes de los Juegos", pero no este verano pese a que la fecha fijada para dicha invitación sea el próximo 26 de julio.

"No tendría más detalles que eso. Es difícil de decir. Les pido su comprensión porque queremos hacerlo con toda diligencia. Y para hacerlo con toda diligencia, hay que ver qué está pasando en las calificaciones. De momento, todo está bien y las reglas son respetadas", aseguró en referencia a los atletas de ambos países que intentan lograr su billete para la cita olímpica.

Unos Juegos Olímpicos de París 2024 que serán el inicio de una "nueva era" olímpica. "Una nueva era empieza en la ciudad de nuestro fundador, Pierre de Coubertin, en la ciudad de la luz; París. Así que, ya ahora, solo puedo decir bienvenidos a París, y esperamos unos excelentes Juegos Olímpicos de aquí a un año", apuntó.

El dirigente del COI apuntó que los de París 2024 serán los primeros Juegos en línea con las reformas de la agenda olímpica. "Servirán como un marco que ayudará a formar y construir las futuras ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. París albergará los primeros Juegos Olímpicos con paridad de género. El COI ha dado cabida al mismo número de atletas masculinos y femeninos", apuntó.

"Además, será una cita sostenible, con el 95 por ciento de las sedes ya existentes o temporales. Además, París 2024 plantea recortar la huella de carbono, comparado con Londres 2012 o Río 2016, y usará el cien por cien de energía renovable", añadió.

Serán unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos "urbanos" con presencia de las competiciones "en el corazón de París", como en la Torre Eiffel o en la Plaza de la Concordia. "Por primera vez en la historia olímpica, celebraremos la ceremonia de apertura en el centro de la ciudad, con el río Sena como escenario para una bienvenida sensacional a los mejores atletas de la historia, con cientos de miles de personas en las orillas del río. Los atletas sentirán algo muy especial", reconoció Bach.

"Serán unos Juegos inclusivos y abiertos. Los visitantes serán espectadores y participantes a la vez. Irán acorde a la juventud, será la edición del 'break dance' y mantenemos el surf y el skate. Todos estos son las razones por las que París 2024 iluminará una nueva era de Juegos Olímpicos y Paralímpicos", concluyó.