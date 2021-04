Jacksonville Jaguars elige al quarterback Trevor Lawrence como número 1 del Draft de la NFL

No hubo sorpresa, el mariscal de campo Trevor Lawrence, formado con Clemson, fue seleccionado con el número uno por los Jacksonville Jaguars en el sorteo universitario de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Los Jaguars con su selección cerraron el proceso que comenzó en diciembre pasado cuando la victoria de los New York Jets en la Semana 16 ante los Cleveland Browns le dio la primera selección a Jacksonville.

Mientras que los Jets se decidieron por otro mariscal de campo, Zach Wilson, de los Cougars de BYU, con la segunda selección del sorteo que comenzó a celebrarse este jueves en Cleveland. Los Jets tienen la esperanza de poner fin a años de derrotas e inestabilidad y convierten a Wilson en el pasador seleccionado con el número más alto por la franquicia desde el legendario Joe Namath, en 1965.

Which team had the best pick from Round 1?



��: 2021 #NFLDraft Rounds 2-3 -- Tomorrow 7pm ET on NFLN/ESPN/ABC pic.twitter.com/zddhFvcafb