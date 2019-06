La Iberian Drone League se convierte en la primera liga de carreras de drones en España

La Iberian Drone League (IDL) es ya la primera competición de carreras por equipos con drones en España. La competición cuenta con un total de 12 equipos que disputarán varias carreras a lo largo de 6 eventos celebrados durante 2019 en Madrid (dos), Barcelona, Valencia, Cantabria y Lisboa. Un total de 48 pilotos competirán, formando equipos, para convertirse en los campeones de la Península Ibérica.

La empresa UMILES Ibérica, con más de 3 años de experiencia en el sector de los drones, desarrollará toda la competición y repartirá más de 24.000 € en metálico. La IDL se convertirá en el epicentro de una feria tecnológica que estará repleta de actividades relacionadas con el entorno: talleres de montaje, circuitos de minidrones, zona gaming con simuladores o actividades multiaventura; serán algunas de las actividades que completarán la experiencia de los asistentes.

La compañía, especializada en realizar operaciones con drones en distintos sectores como el audiovisual, la ingeniería industrial, la formación, el entretenimiento, o la seguridad y las emergencias; organiza una competición que pretende liderar el sector a nivel europeo y atraer a las grandes marcas como patrocinadores.

Esta no es la primera vez que España acoge un acontecimiento de este tipo. Ya se celebró uno de los eventos de la Drone Champions League (DCL) durante 2018 en Madrid. La competición, diseñada por WWP, genera millones de euros con sus eventos desarrollados a lo largo del globo terráqueo. Grandes empresas como RedBull, McDonalds o Vodafone han invertido en este tipo de ocio que ya recuerda a los inicios del fenómeno gaming.

El primer gran premio se ha desarrollado los días 25 y 26 de Mayo en el Velodròm Lluìs Puig de la ciudad de Valencia con la entrada totalmente gratuita. Este fin de semana se celebrará la segunda carrera, en Boadilla del Monte (Madrid).

En esa primera parada de la Iberian Drone League en Valencia se vivió un espectáculo de altura. Los equipos que se clasificaron se jugaron la final de la siguiente manera: MPS vs TWR, SDT vs DKT, B-FPV vs FULL THROTTLE, MADBROS vs BREAKINGGRAVITY.

Tras unas reñidas e impactantes carreras entre estos equipos cuatro equipos lograron pasar a semifinales: MPS, DKT, MADBROS y BFPV. El domingo se celebró la gran final entre los equipos MADBROS y DRONE KILLER. Una competición que no dejó a nadie indiferente con un primer enfrentamiento muy reñido, seguido de dos carreras más que llevaron a los pilotos a dejarse la piel para conseguir la victoria. Finalmente el equipo MADBROS se alzó con el título con nueve puntos, seguido de su competidor DRONE KILLER TEAM con seis puntos.